Yanan Eve Girip 4 Çocuğunu Kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dairede çıkan yangında evdeki 4 çocuk, komşusunda bulunan anneleri tarafından kurtarıldı. Olay, Bağlık Mahallesi 1. Manolya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katında kiracı olarak oturan Ercan Yavuz'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada yan dairedeki komşusunda bulunan anne Ayşe Yavuz, yangını fark ederek 4 çocuğunu yoğun dumana rağmen evden çıkartmayı başardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yanan dairenin bir alt katında oturan ev sahibi yoğun duman nedeniyle evden çıkamadı. Ev sahibi, itfaiye ekipleri tarafından pencereden merdiven yardımı ile kurtarıldı. Çocuklar annelerine sarılarak ağlarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Vedat Kılıç /İHA)