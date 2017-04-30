Yanan Botta Olan İşçi Aranıyor

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde LPG tankerine yanaştığı sırada yanan servis botunda olduğu belirtilen 50 yaşındaki Nail Demirci'nin kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların yaptığı aramaya rağmen Nail Demirci bulunamadı.



Dün, İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 'Serdar 2' isimli servis botu LPG tankerine yanaşırken yanmaya başladı. Botta başlayan yangın tankere de sıçradı. LPG tankerindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Serdar 2 isimli bot ise alevler içerisinde kalırken büyük hasar gördü. Yangında yaralanan ve vücutlarında yanıklar oluşan 9 kişi tedavi altına alındı. Servis botunda çalıştığı belirtilen Nail Demirci ise kayboldu. Dalgıçlar denizde arama yaparken, kıyı kesimlerde ise ekipler kontrolde bulundu. Yapılan aramalara rağmen Nail Demirci bulunamadı.



Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Nail Demirci'nin servis botunda olduğunun teyit edildiğini belirterek, "Nail Demirci'nin yakınları Tuzla'da yaşıyor. Yakınları Tuzla'da polise gidiyor, Nail Demirci'nin Serdar 2 isimli botta olduğunu, eve dönmediğini söylüyorlar. Dalgıçların yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Arama çalışmaları yarın da devam edecek" dedi.



- Kocaeli