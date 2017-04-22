Yanan Ahırdaki Hayvanlarını Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde hayvanlarının bulunduğu ahırıyla bitişik evde çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak isterken ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Soma ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde bir evin bacasından çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Evden çıkan ancak bir taraftan yangını söndürmeye çalışan diğer taraftan da evle bitişik bulunan ağıldan hayvanlarını kurtarmak için tekrar alevlerin içersine girdiği iddia edilen 28 yaşındaki Erhan Yıldız yangında ağır yaralandı. Yıldız, köylülerin de yardımıyla içerden çıkarılarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevleri görenlerin haber verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Soma İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.



Vücudundaki ağır yanıklardan dolayı ambulans helikopterle İstanbul'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye kaldırılan Erhan Yıldız'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA