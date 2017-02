Yanal, Şampiyonluğa Yarışacak Kadronun İskeletini Kuruyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon 50'nci yılını kutlayacak olan bordo-mavililerde şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atarken, son 6 sezondur oluşturulamayan iskelet kadroyu da kurmaya çalışıyor.



Spor Toto Süper Lig'in devre arasına yaptığı transferlerle giren ve ligin ilk yarısından çok farklı bir görüntü sergileyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, gelecek sezon zirvede yarışacak kadronun temellerini atıyor. Son 6 sezondur kemik kadro oluşturmakta zorluk yaşayan Karadeniz ekibi bir türlü aradığı iskelet kadroyu kuramamıştı.



Trabzonspor 2010-11 sezonundan sonra iskelet kadro oluşturamadı



Trabzonspor, şike sürecinin yaşandığı 2010-11 sezonunda sonra arzuladığı iskelet kadroyu kuramadı. Tolga Zengin, Onur, Egemen Korkmaz, Glowacki, Colman, Jaja, Selçuk, Burak Yılmaz ve Yattara gibi önemli oyunculara sahip olan Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından bir türlü kadro konusunda istikrar sağlayamadı. Bordo-mavililer önemli oyuncular transfer etse de arzuladığı iskelet kadroyu oluşturmayarak sportif hedeflerini gerçekleştiremedi. İskelet kadronun oluşturulamaması Trabzonspor'u ekonomik olarak ta dar boğaza itti. Teknik direktör tercihleri de bu sistemin oluşamamasında etkili oldu.



Sabırsızlık sonrası kurulan her takım sıkıntı yaşattı.



Trabzonspor'da, sabırsızlık sonrası kurulan her yeni kadro farklı sıkıntıları beraberinde getirirken, oyuncuların geldikleri takımdaki performansları Trabzonspor'da farklılık göstermesi, teknik direktörleri de tercih yapma noktasında zorladı. Yapılan tercihler ve sistem değişiklikleri sahadaki oyuncularda özgüven kaybına yol açması, psikolojik olarak da sorunların yaşanmasına neden oldu.



Yanal, son 3 haftadır kazanan kadroyu bozmadı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında alınan başarısız sonuçların ardından sürekli kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Moral ve motivasyon eksikliği nedeniyle her hafta farklı oyuncuları kullanmak zorunda kalan deneyimli çalıştırıcı, devre arasında yapılan transferlerin takıma uyum sağlaması ve mevcut kadro ile iyi harmanlanmasının ardından gelen olumlu saha sonuçları da Yanal'ı arzuladığı iskelet kadroyu kurmasında önemli yol gösterecek.



Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı maçları kazanarak 3'te 3 yapan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve son oynanan Gaziantepspor maçını 4-0 kazandı. Deneyimli çalıştırıcı kadroda ise "Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve N'Doye" ilk on birinde değişiklik yapmayarak istikrarı sağladı. - TRABZON