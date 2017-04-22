Yanal: Öyle Bir Dönemden Geliyoruz Ki

Trabzonspor, bu akşam deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal: "Yarım saat dışında istediklerimiz oldu. Rakibin bize karşı ortaya koyacağı coşkulu oyuna o şekilde karşılık verip coşku üstünlüğü karşılamaktı hedefimiz başarılı olduk. 25 dakika da başarılı olduk. Sonra bunu kırdık ve tehlikeli ataklar yapan taraf biz olduk. Yaptığımız analizler ortaya koyuyor ki biz daha enerjik oynuyoruz. Kritik birkaç nokta var ama skor çok net. Deplasman serimizi devan ettiriyoruz. Trabzonspor ülkenin en önemli takımlarından bir tanesi Seyirciler de göstergesi. Tribünleri dolduruyor. 40 bin ortalamanın olacağı günler bizi bekliyor. Cumartesi futbol karnavalı olacak. Futbol güzel sahalarda oynanıyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geçen sene burada 7-0 bir mağlubiyetle ayrıldı. Önemli bir girdabın içerisindeydik Zorlu günler geçirdik. Çok az oyuncumuz ilk kamp dönemine katıldı. Transferde zorlandık. Başkanımız ve yönetim kurulumuz yoğun bir çaba sarf etti hala da ediyor. Trabzonspor'u ayağa kaldırdık. Taraftarlarımız bizi destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Öyle bir dönemden geliyoruz ki. Herkesin güvenininin kaybetmeye yakın olan bir takım halindeydi. Bunun altından kalkacağımızı biliyorduk. Çalışmalarımız meyvesini verdi. Şehirde yaşamayı seven şehri seven bir grupla çalışıyoruz. Herkes bu konuda hem fikir. İyi bir aile olduk. Önemli bir süreç var. Hedefler başka altyapı oluşturmalıyız. Biriktirdiklerimizin değerini bilerek. Başarının temellerini atmaya çalışıyoruz ve bu günleri yaşıyoruz." dedi.