Yanal Onun İçin Bütün Oyuncuları Uyardı

Onur Kıvrak'ın cezalı olması nedeniyle kaledeki zorunlu değişiklik dışında Beşiktaş maçının kadrosunu bozmayı düşünmeyen Yanal'ın forvette yine oyuna Rodallega ile başlaması bekleniyor.



Rakibin analizlerini yapan Yanal, hücuma yönelik bir oyun anlayışıyla üç puana ulaşacak bir futbol stratejisi planlıyor.



Skor üretme işini sadece bir forvete bırakmak istemeyen Yanal, Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'dan hücumda büyük katkı bekliyor. Uzak mesafeli şutlarıyla etkili yıldızlarına da güvenen Yanal, Antalyaspor karşısında sahadan mutlak 3 puanla ayrılacaklarına inanıyor.



Antrenmanlarda özellikle hücum organizasyonları üzerinde duran Yanal, futbolcularından etkili oyunlarını sürdürmelerini istiyor. Tecrübeli teknik adam, futbolcularından oyun disiplinenden hiçbir zaman uzaklaşmamaları konusunda futbolcularına uyarılarda bulunuyor.



Ersun Yanal rakibin etkili oyuncuları konusunda da savunmadan dikkatli olmasını istedi. Yanal, Uğur Demirok ve Durica'ya "Samuel Eto'o marke edilmesi zor bir forvet. hata istemiyorum" uyarısı yaptı.