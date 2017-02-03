Yanal İskeleti Kurdu Gibi!

O tarihte Tolga Zengin, Onur, Egemen Korkmaz, Glowacki, Colman, Jaja, Selçuk, Burak Yılmaz ve Yattara gibi önemli oyunculara sahip olan Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından bir türlü kadro konusunda istikrar sağlayamadı. İskelet kadronun oluşturulamaması Trabzonspor'u ekonomik olarak ta dar boğaza itti.

YANAL FAKTÖRÜ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise gelecek sezon 50'nci yılını kutlayacak olan bordo-mavililerde şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atarken, son 6 sezondur oluşturulamayan iskelet kadroyu da kurmaya çalışıyor.

YENİ TRANSFERLER İLE KADROYU HARMANLADI



Teknik Direktör Ersun Yanal, devre arasında yapılan transferlerin takıma uyum sağlaması ve mevcut kadro ile iyi harmanlanmasını sağlayarak önemli bir adım attı.. Gelen olumlu saha sonuçları da Yanal'ı arzuladığı kadroyu kurmasında önemli yol oynuyor.

3 HAFTADIR KADROYU BOZMUYOR



İkinci yarıda oynadığı maçları kazanarak 3'te 3 yapan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Yanal "Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve N'Doye" ilk on birinde değişiklik yapmayarak istikrarı sağladı.

N'DOYE FORMAYI KAPTIRMADI



N'Doye, devre arasında Rodallega'nın takıma katılmasına rağmen ilk 11'deki yerini korudu. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu Gaziantepspor maçında 1 asistle gole katkı sağlarken, oynadığı futbolla da beğeni topladı. Rodallega'nın formuna göre Yanal çift forvete geçiş yapabilir.

Kaynak: Takvim