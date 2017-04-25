Yanal'ın Zor Kararı!

Antalyaspor maçına çift forvetle çıkan Teknik Direktör Ersun Yanal, Rodallega ve N'Doye'nin performansından memnun kaldı.



Son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken ancak yedek kalan Castillo'yu da oynatmak isteyen Yanal, zor bir tercihle karşılaşacak.



Yanal'ın Gençlerbirliği karşısında da yine Rodallega ile N'Doye ikilisini tercih edebileceği, Castillo'yu 2. yarıda sahaya süreceği öğrenildi.



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