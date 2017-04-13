Yanal'ın Yolcu Listesi Hazır

Ancak Trabzonspor'daki yolcu listesi yarış bitmeden kamuoyuna sızdırılmayacak. Sezon sonuna kadar takımın motivasyonunu korumanın hesaplarını yapan deneyimli hocanın sadece Başkan Usta'ya raporlama yapacağı ifade edildi. Karadeniz temsilcisinde hedef yeni sezonda da hedef tıpkı şu an olduğu gibi 25 kişiyi geçmeyen bir kadro yapılanması.



Kaynak: Fanatik