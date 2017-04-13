Yanal'ın Prensi Bedavaya Gelecek

Ancak bu süreçlerde bir türlü şartlar oluşmadı ve başarılı stoperi takımına dahil edemedi.



Devre arasında da Taşçı'nın adı Trabzonspor ile anılmış, ancak Spartak Moskova yarım sezon mukavelesi kalmasına rağmen astronomik paralar isteyince transfer yatmıştı. Bu kez Fırtına'nın eli eskiye oranla çok daha güçlü. Çünkü 29 yaşındaki savunmacının sözleşmesi bitiyor. Yanal'ın, uzun zaman ilgilendiği Serdar Taşçı ile bizzat görüşerek ikna etmesi bekleniyor. Bonservis ödenmeyeceği için ekonomik açıdan da Bordo-Mavililer'in eli daha güçlü.



Kaynak: Fanatik