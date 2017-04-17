Yanal, Hedefi Belirledi!
10 maçlık serisi kesintiye uğrayan Trabzonspor kalan yedi haftada yeni seri peşinde. Hedef yenilmeden sezonu bitirmek.
Trabzonspor, ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamakta kararlı. Sezonun ilk yarısındaki kötü istatistikleri, ikinci devrede tamamen terse çeviren bordo-mavililer, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik içeren bir seri yakalamıştı.
Beşiktaş maçı ile bu serisi sona eren Karadeniz ekibi, yeni bir hedef belirledi. Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamaya kararlı olan bordo- mavililerin, yeni hedefi ligde kalan 7 maçta 19 puan toplayabilmek. Antalyaspor, F.Bahçe ve Başakşehir gibi önemli rakiplerin de olduğu 7 maçlık seri öncesi oyuncularını motive etmeye çalışan Ersun Yanal, "Beşiktaş maçı öncesi başardık, yine başarabiliriz. O maçtaki performansımız ortada. Biz iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.
YÖNETİMDEN EKSTRA PRİM
Trabzonspor yönetimi, Ersun Yanal'ın koyduğu 7 maçta 19 puanlık hedef için oyuncularını fazlasıyla ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sezon başı değişen prim sistemiyle futbolcuların başarı geldikçe ödüllendirilmesi karara
(Sabah)