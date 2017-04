Yanal: "Gelişen Bir Takımız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftarının beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirme yolunda iyi yol aldıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında golsüz berabere kaldıkları maça benzer bir oyunun olduğunu belirterek, "Oyunun durduğu rakibin oyunu yavaşlatmaya çalıştığı bölümde bizim oyunu hızlandıracak tutumu sağlamamız gerekiyordu. İlk yarıda eksik kaldığımız taraf buydu" dedi.



Gelişen bir takım olduklarını belirten Yanal, "Bunu her geçen gün daha fazlasıyla üstüne koymaya çalışan takımız. İlk yarı 19 dakika oynandı. Bu oldukça düşük süre. Bu süreyi uzatacak tutumla, baskıyla rakibe karşı koymalıydık. Bir taraftan hakem yönetimin biraz katkısı oldu ama buna tavır göstermeliydik. İkinci yarı zaman zaman bunu gösterdik ancak sonlarda arttırmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.



Yanal, "Kaçırdığımız goller oldu. En azından Trabzonspor taraftarı beklentisi olan coşkulu takımı kurma ve onu geliştirmek yolunda iyi yol aldığımızı düşünüyorum. Rakip en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Biz de az gol yiyen bir takımız. Duran top haricinde pozisyon vermedik. Savunmayı iyi paylaştık. Öndeki becerimizi arttırmalıydık. Bunun artacağını her zaman böyle olmayacağına inanıyorum. Oyuncularımızın çalışmaları ve çözümleri daha sonra oyun skor olarak dönecektir."



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Okay Yokuşlu'nun ilk yarıda sakatlığı nedeniyle devam edemediğini belirterek, "Hafif bir ağrısı vardı. Daha büyük sakatlığa neden olmaması için risketmedik. Yarın dinlenecek pazartesi tektikten sonra sonucu açıklarız" diye konuştu.



Yanal, Yusuf Erdoğan'ın kadroya alınmamasının ise teknik bir konu olduğunu belirtti. - TRABZON