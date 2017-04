Yanal Gelecekten Umutlu!

Ligin ikinci yarısı ile birlikte çok iyi bir çıkış yapan Trabzonspor, kaybettiği Beşiktaş mücadelesinde de alkış alan bir performans ortaya koymuş, teknik direktör Ersun Yanal da öğrencileriyle gurur duyduğunun altını çizmişti. Bordo-Mavililer'in başarılı hocası, referandum arası öncesinde futbolcularını kısa bir tatile uğurlarken de, "Maçı kazanamadık ama Trabzonspor taraftarının beklentilerine karşılık verdik, bu da zaten alkış olarak size geri döndü" ifadelerini kullanmıştı. Kalan haftalara ve Avrupa bileti hedefine umutla bakan Yanal, son durumu ve gelecek planlarını yakın çevresiyle paylaştı.



İşte Karadeniz ekibinin teknik patronunun mesajları:



"ZORLUĞU BİLİYORDUK"



"Sezon başında yepyeni bir takım kurarken bunun zorluklar ortaya çıkaracağını, bu sezonun bir geçiş sezonu olacağını biliyorduk. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse beklentilerimizin altında bir performans çizdik ve puan topladık. İkinci yarıda ise yaptığımız takviyelerin kısa sürede sonuç vermesi hem futbolumuzu hem sonuçlarımızı geliştirdi. Hep söylediğim bir şey vardı oyuncularıma; siz sahaya çıkın, elinizden gelenin en iyisini yapın, kazanmasanız da taraftar alkışlar. Bunu sözle anlatmak kolay değil, fakat ne zaman ki gördüler o zaman işler değişti."



"ANLATARAK OLMUYOR"



"Bu değişimin ilk sinyali Alanya mücadelesiydi. Kazanmak için her şeyi yaptık, olmadı. Taraftarımız da bunu gördü ve beraberliğe rağmen takımı alkışladı. Beşiktaş maçı ise ikinci büyük adım oldu. Elbette biz kalan her maçını kazanması gereken bir takımız fakat bazen yine kayıplarımız oluyor. Beşiktaş maçında da geriden gelen, öne geçen, ligin en oturmuş kadrosuna karşı oyunu domine eden bir Trabzonspor vardı sahada. Bu da ne oldu, bize yine alkış olarak geri döndü. Üstelik yenilgiye rağmen. Artık futbolcularım kent ne istiyor, Trabzonsporlu ne bekliyor, çok iyi biliyor. Çünkü Trabzonsporlular da futbolcularına güveniyor."



"BAŞKANA HEP GÜVENDİK"



"Başkanımızın bizlere olan güveni ve hep arkamızda duran, sahiplenen tavrı çok kıymetli. Bu her zaman, her hoca ya da futbolcu topluluğunun yaşayacağı şeyler değil. Elbette şu an Trabzonspor olarak beklenti ve hedeflerimizin gerisindeyiz ama gelecek sezon için çok sağlam temeller atıyoruz. Bu oyuncu topluluğunu, alternatiflerini biraz daha geliştirirsek ben sportif ve derece olarak da beklentiye karşılık vereceğimizden eminim. Bu iş sadece futbolcunun, teknik direktörün, yöneticinin işi değil. Hep beraber yapacağız."



