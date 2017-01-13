Yanal'dan Mehmet Ekici Açıklaması!

"Bütün taraftarlarımızın ve camiamızın sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Sabırlı olmak gerek, kolay değil. Genç oyuncularımız var, onları kazanmak için gerekli bir süreç var. Lütfen herkes takım olma sürecini soluklu izlesin. Biz 2. yarıda farklı skorlar alma telaşında değil, beklentisindeyiz. Mehmet Ekici bizim futbolcumuz. Birçok şey konuşuluyor. Netleşecek herhangi bir eyleme tanık olmadık.

- "Kadro dışı iddiası yalan mı oluyor?"

Ersun Yanal: "Yalan olmuyor. Mehmet Ekici bizim oyuncumuz. İçimizde olmak istemiyorsa, problem yok"

Kaynak: Sporvadisi.com