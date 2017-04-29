Yanal'dan Maç Sonrası Takıma Eleştiri

Süper ligin 29.haftasında Avrupa yolunda kritik maça çıkan Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 0-0 berabere ayrıldı.



Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Ersun Yanal önemli açıklamalar yaptı.



"Oyun karşılıklı oynanan bir oyun karşılıklı iki takımının ortaya koyduğu tavırla oynana oyun. Biz eksik yapan taraf olduk. Daha hızlı geçmek geçmeye çalışmakta eksik kaldık. İstekli ve arzulu olmak gerekiyordu. İlk yarıda bunu az yaptık. Topun oyunda kalma süresini arttırmamız lazım. İlk yarı bunu fazla yapamadık. Biraz hızı kesmek tempoyu düşürmek için karşı takım doğal olarak davranıyordu. Goller kaçırdık. Bunları atmak gerekiyordu. İçeride sorunları hızlı çözen tempolu oynayan bunu rakibe kabul ettiren bir tutum içerisinde olmalıyız. İlk yarı bunun süresi azaldı. Bu tempoyu bulamadık"



"Trabzonspor taraftarın gücünü ortaya koyan bir takım olmak hedefimiz. Ama tabi sonuç almak durumundayız. Alanya maçı benzer maç oldu kaçan goller oldu. İkinci uyarı en az gol yiyen takımız ligin en az gol yiyen takımız en az gol yiyen takımla oynadık. Ona rağmen ürettiğimiz pozisyonlar iyiydi"