Yanal: 'Çok Önemli Galibiyet'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önce taraftarımızın camiamızın Trabzonspor'un hedeflerinin önündeki, beklentileri karşılayacak bir alt yapının daha geçilmiş olmasıdır" dedi.