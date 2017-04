- Yanal: "Çok önemli galibiyet"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal:

"Ligdeki üst sıraları etkilemesi açısından önemli bir maçtı"

"Bu galibiyet bizim için her şeyden önce taraftarımızın camiamızın Trabzonspor'un hedeflerinin önündeki, beklentileri karşılayacak bir alt yapının daha geçilmiş olmasıdır"



ANTALYA - Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önce taraftarımızın camiamızın Trabzonspor'un hedeflerinin önündeki, beklentileri karşılayacak bir alt yapının daha geçilmiş olmasıdır" dedi.

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, ligde çok önemli bir çıkış yapan Antalyaspor ile oynadıklarını belirterek, maçın üst sıralardaki sıralamanın sonucunu etkilemesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Maçın çok çekişmeli ve sert olacağının belli olduğunu aktaran Yanal, "Rakibin iyi takım olduğunu biliyoruz. Hücum konusunda etkili oyunculara sahiplerdi. Oyun öyle başladı. Rakibimizin direnci, bize karşı oluşturduğu bizi oynatmaması ve oynamasıyla 10. dakikada 5-6 korner yakaladılar. Sol kanattan 4 korner oldu. Biz bu pozisyonlarda rakibi gol pozisyonu vermekten uzak tuttuk. Az sayıda da olsa ciddi ataklar yaptık. Bu direncimizi devam ettirip, direnç ve enerjiye karşılık, kendimizin yüksek enerjisi olması halinde kırılma noktalarının olacağını biliyorduk. Oyuncularımızın gayretiyle maçın sonuna kadar da bunu ayakta tuttuk. Bu konuda başarılı olduk, oyuncularım disiplinden vazgeçmediler. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizim için her şeyden önce taraftarımızın camiamızın Trabzonspor'un hedeflerinin önündeki, beklentileri karşılayacak bir alt yapının daha geçilmiş olmasıdır.Her seferinde bir tuğla, bir temel bizim için önemli" diye konuştu.

"İzlenen takım olduk"

Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğunun altını çizen Yanal, "Bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir alt yapıyı hazırlamak durumundayız. Bu noktada taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Antalyaspor'da stadı doldurdu. Biz izlenen bir takım olduk. Türkiye'deki büyük takımlarım maçına yakışır bir maç yaşadık. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmadığı güzel bir gündür.Kendi sahamızda 40 bin sayılarını görmeye başladık. Bunu oluşturan başkan yönetim kurulu ve camiaya, biz karşılık vermek için sorumluluğumuzun bilincindeyiz" dedi.