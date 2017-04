Yanal: Bugün Futbolun Gecesi Oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gerek Trabzonspor gerekse Beşiktaş'ın kazanmak adına çok güzel bir futbol ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bugün futbolun gecesi oldu" dedi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Bugün futbolun gecesi oldu. Futbolu taraflı tarafsız seyredenlerin alkışladığı bir gece oldu. Stada gelen tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Bu oyunu sevdiren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybettik ama kaybederken kazandığımız çok şey var. Ben oyuncularımın istedikleri oyunu oynama arzusundan ötürü teşekkür ediyorum. Biz gelişen bir takımız. Trabzonspor çok doğru bir yolda. Eski stadımızda ortalama 7 binlerle oynarken, yeni stadımızda 30 binli rakamlara ulaştık. Taraftarımızın ve camiamızın güvenebileceği bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelişiyoruz, bu gelişim içinde arkadaşlarımıza destek bekliyoruz" diye konuştu.



Takımın gelişmesi için zamana ve sürekliliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Yanal, "Burada oynamayı seven bir gruba sahibiz. Onları seven taraftar grubundan çok önemli bir mesaj alıyoruz. Bugün rakibimiz kadar kazanmayı hak ettik. Türkiye'nin en iyi takımı ile oynadık, cesaretliydik, cesurduk. Kaybederken çok şeyler kazandık. Türkiye'de uzun zamandır kimsenin hakemle ve birbiri ile kavga etmediği güzel bir atmosferde maç oynandı. Biz sadece oynamak ve gelişmek istiyoruz. Ligde 6. veya 5. olmaktan çok böyle oynamak bizim için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.



Onur'un maç sonrası hakeme tepkisini ve gördüğü kart nedeniyle önümüzdeki hafta oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşmesi ile ilgili olarak ise Yanal, "Masum bir tepki olarak görüyorum. Kural işler herkes cezasını görür. Bu konuyu çok net konuşmadık ama daha sonra kendi içimizde çözeriz" şeklinde konuştu.



(Öner Seven / İHA)