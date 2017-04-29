Yanal Beğendi, Başkan Şartları Zorluyor!

Menajeri Berkant Sülüşoğlu ile avukatı Özgür Dobruca tarafından bizzat Başkan Muharrem Usta'ya önerilen Oscar Benitez konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor...



Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'ta kiralık oynayan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kulübü Benfica ile temas kurulması kararı alındı.



Portekiz ekibine 3.3 milyon euro'ya transfer ettiği ve verim alamadığı için kiraya gönderdiği Benitez'in şartlarının araştırılması kararı alındı. Benitez'in Ersun Yanal'ın da izlediği oyuncular arasında yer aldığı ortaya çıktı.



Kaynak: 61saat