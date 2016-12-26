Yanal: "Aldığımız Oyuncular, Takımın Hedeflerine Uygun Davranmak ve Oynamak Zorunda"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Yanal: 'Aldığımız Oyuncular, Takımın Hedeflerine Uygun Davranmak ve Oynamak Zorunda'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklama yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Sarı Lacivertliler, Bordo Mavili Takım, Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Süper Lig, F.Bahçe
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads