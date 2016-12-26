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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklama yaptı.
Yanal: "Aldığımız Oyuncular, Takımın Hedeflerine Uygun Davranmak ve Oynamak Zorunda"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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