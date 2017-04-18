Yan Yatan Mikserin Sürücüsü Yaralan

Izmit'te, yağmur yağışıyla kayganlaşan yolda kayan beton mikseri yan yattı. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücü Ömer Akbulut araçtan çıkarılırken, hastaneye kaldırıldı.



Olay, İzmit Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına beton taşıyan Ömer Akbulut idaresindeki 06 BP 5687 plakalı beton mikseri yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan yattı. Ömer Akbulut araçta sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi Ömer Akbulut'u araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer Akbulut kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.