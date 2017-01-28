Yan Sokağın Akıllı Kedileri; ebeveynlerin de izlemekten zevk alacakları bir oyun. Çok uzun olmadığı için sıkmayan, neşeli, müzikli ve en önemlisi çocukları çocuk yerine koymayan bir oyun.
"Oyun; çevre bilincini ve daha sağlıklı beslenmeyi çok tadında anlatıyor. Çocukların hepsine oyunun sonunda çevreci kedi rozeti veriliyor ve hepsi kendi mahallelerinin temizliğinden sorumlu oluyorlar. Tiyatro; tiyatroda izlenmeli diyor ve bütün çocuklarımızı bekliyoruz."
Yazan: Kaan Erkam
Yöneten: Meltem Yenigün
Supervizor: Levent Tayman
Oyuncular: Damla Ergin, Hilmi Soysal, N. Nuray Bostancı, Samet Özcan, Serkan Aykut, Sezer Yıldırım
Kostüm: Oda Tiyatrosu
Müzik: Tolga Tokoğlu
Ses-Işık: Ufuk Yılmaz
Afiş Tasarım: İbrahim Uslu
Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken
Kaynak: Etkinlik.io