Yan Sokağın Akıllı Kedileri; ebeveynlerin de izlemekten zevk alacakları bir oyun. Çok uzun olmadığı için sıkmayan, neşeli, müzikli ve en önemlisi çocukları çocuk yerine koymayan bir oyun.



"Oyun; çevre bilincini ve daha sağlıklı beslenmeyi çok tadında anlatıyor. Çocukların hepsine oyunun sonunda çevreci kedi rozeti veriliyor ve hepsi kendi mahallelerinin temizliğinden sorumlu oluyorlar. Tiyatro; tiyatroda izlenmeli diyor ve bütün çocuklarımızı bekliyoruz."



Yazan: Kaan Erkam



Yöneten: Meltem Yenigün



Supervizor: Levent Tayman



Oyuncular: Damla Ergin, Hilmi Soysal, N. Nuray Bostancı, Samet Özcan, Serkan Aykut, Sezer Yıldırım



Kostüm: Oda Tiyatrosu



Müzik: Tolga Tokoğlu



Ses-Işık: Ufuk Yılmaz



Afiş Tasarım: İbrahim Uslu



Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken