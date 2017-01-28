Yan Sokağın Akıllı Kedileri

Yan Sokağın Akıllı Kedileri; ebeveynlerin de izlemekten zevk alacakları bir oyun. Çok uzun olmadığı için sıkmayan, neşeli, müzikli ve en önemlisi çocukları çocuk yerine koymayan bir oyun."Oyun; çevre bilincini ve daha sağlıklı beslenmeyi çok tadında anlatıyor.

Yan Sokağın Akıllı Kedileri

Yan Sokağın Akıllı Kedileri; ebeveynlerin de izlemekten zevk alacakları bir oyun. Çok uzun olmadığı için sıkmayan, neşeli, müzikli ve en önemlisi çocukları çocuk yerine koymayan bir oyun.

"Oyun; çevre bilincini ve daha sağlıklı beslenmeyi çok tadında anlatıyor. Çocukların hepsine oyunun sonunda çevreci kedi rozeti veriliyor ve hepsi kendi mahallelerinin temizliğinden sorumlu oluyorlar. Tiyatro; tiyatroda izlenmeli diyor ve bütün çocuklarımızı bekliyoruz."

Yazan: Kaan Erkam

Yöneten: Meltem Yenigün

Supervizor: Levent Tayman

Oyuncular: Damla Ergin, Hilmi Soysal, N. Nuray Bostancı, Samet Özcan, Serkan Aykut, Sezer Yıldırım

Kostüm: Oda Tiyatrosu

Müzik: Tolga Tokoğlu

Ses-Işık: Ufuk Yılmaz

Afiş Tasarım: İbrahim Uslu

Genel Koordinatör: Çağla Çolak Beken

Kaynak: Etkinlik.io

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