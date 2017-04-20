KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Hüseyin Yılmazer'in kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Yan duran otomobilde mahsur kalan Hüseyin Yılmazer itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıktı.



Kaza, Gölcük Yeni Mahalle Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yılmazer yönetimindeki 41 H 7673 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Hüseyin Yılmazer yan duran otomobilde mahsur kaldı. Kazayı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiyeci aracın üzerine çıkarak otomobilin kapısını açarken, itfaiye ve sağlık personeli ise aracın devrilmemesi için destek oldu. Kazadan yaralanmadan kurtulan Hüseyin Yılmazer araçtan çıktı. 112 Acil ekibi tedbir amacıyla Yılmazer'i ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi.



- Kkocaeli