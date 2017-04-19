'Yan Bakma" Cinayeti Davası

Bakırköy'de yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler'i öldürdüğü iddia edilen biri firari 7 kişinin yargılandığı davada, 5 sanığın "kasten çocuğa karşı öldürmeye yardım etme", bir sanığın ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılması talep edildi.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 5 sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Sinan Coşar, sanıklardan M.Z'nin yakalanamadığı ve kırmızı bültenin de infaz edilemediğini belirterek, yargılamanın sürüncemede kalmaması için bu sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti.



Savcı Coşar, maktul Ömer Fatih Öztürkler'in 8 Şubat 2015 tarihinde iki arkadaşıyla Ataköy'de bir alışveriş merkezine gittikleri, yemek yedikleri sırada yan masada bulunan M.Z. ve M.Z. ile yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı, M.Z'nin de yandaki masadakilere "Yemeğinizi yiyin bizi takip edin, sizinle görüşeceğiz" dediği, içeride başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Öztürkler'in arkadaşı K.F.E'nin çekiçle G.Z'nin kafasına vurarak yaraladığı, bu olay üzerine M.Z'nin telefonla arkadaşlarını çağırdığı ve iki gruba ayrılarak karşı tarafın peşine düştükleri, M.Z'nin Ataköy 5. Kısım çarşısında yakaladığı Ömer Fatih Öztürkler'i, 4 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.



Savcının mütalaasında, olayın başlangıcından gerçekleşene kadar, sanık M. Z'nin eylemi tek başına gerçekleştiremeyeceğini düşünerek, arkadaşları olan S.Ö, O.B, B.A, K.M. ve R.G'yi yardım etmesi için çağırdığı, sanıkların ve M.Z'nin eylemini kolaylaştırmak için çağrıya uydukları, sanıkların M.Z. ile fikir ve eylem birliği içinde oldukları ve yere düşen Ömer Faruk Öztürkler'i tekmeledikleri kaydedildi.



Sanıklardan M.Z'nin amcası D.Z'nin de yakalanmasını önlemek amacıyla sanık M.Z'yi sakladığı, bu nedenle hakkında suçluyu kayırma suçunu işlediği ifade edilen mütalaada, sanıklar S.Ö, O.B, B.A, K.M. ve R.G'nin, "kasten çocuğa karşı öldürmeye yardım etme" suçundan, diğer sanık D.Z'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılması talep edildi.



Söz alan sanıklardan K.M, B.A'nın arkadaşı olduğunu diğer sanıklar ve maktulü tanımadığını, kavgayı ayırmaya girmediğini, mayıs ayının ilk haftası finallerinin olduğunu, mağdur olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.



Sanık S.Ö. de "Kavgaya karışmadım, üniversite öğrencisiyim, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.