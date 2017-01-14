Yamaçtan Kopan Kaya Parçaları Yolu Kapadı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, yağmurun etkisiyle yumuşayan zeminde yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yoldan kaldırılırken, o sırada kimsenin geçmemesi olası faciayı önledi.



Söke'nin Serçin Mahallesi'nde dün sabah yağmur nedeniyle zemini yumuşayan yamaçtan düşen kaya parçaları, Serçin ile Kışlak Mahallesi arasındaki yolu ulaşıma kapadı. Çevredekilerin haber vermesi ile Söke Belediyesi ekipleri işm akineleri ile müdahale ederek yola düşen dev kayaları kırarak kaldırdı. Ulaşım yaklaşık 4 saat sonra normale döndü. Kayaların koparak yola düştüğü sırada kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.



- Sökeaydın