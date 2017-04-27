Yamaç Paraşütünde 'Hedef' Dünya Şampiyonası

Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki Yamaç Paraşütü Milli Takımı, 5-15 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak Hedef Dünya Şampiyonası'na katılacak.



Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından, bu yıl 9'uncusu organize edilecek şampiyona öncesi THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ile sporcular Adil Gür, Kerem Dinçer, Mustafa Uri, İbrahim Dinçer, Özlem Bağ ve Bekir Atlıhan, basın toplantısı düzenledi.



THK Genel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Atılgan, yamaç paraşütü organizasyonlarının FAI tarafından yapıldığını belirterek, "THK, 1929'dan beri FAI'nın Türkiye'deki otoritesidir. FAI'nın her türlü faaliyetleriyle ilgili tek kurum THK'dır. Birçok organizasyona, yarışmalara katılıyoruz. Havacılık Olimpiyatları'nın ilkini 1997'de Antalya'da biz düzenledik. İkincisi daha 2015 yılında Dubai'de yapılabildi. Yani THK, benzerleri içinde örneği olmayan bir kurum. FAI'nın tamamını toplasanız THK kadar ediyor. Havacılık alanında böyle bir kurumu olan dünyada başka bir millet yoktur." diye konuştu.



Milli takımın Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Atılgan, "2016'da THK'nın yeniden yapılanma sürecini tamamladığımız için bu alandaki faaliyetlerimizi, imkanlarımız ölçüsünde artırarak devam ettireceğiz çünkü havacı bir nesil yetiştirmenin asli unsurlarından biri hava sporlarıdır. Hava sporlarının bir kısmının meslek olması konusunda çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.



Milli sporculardan Mustafa Uri de yamaç paraşütünün, akrobasi, mesafe ve hedef olmak üzere 3 kategorisi bulunduğunu kaydederek, "Hedefte çapı 5 metre bir dairenin merkezine iniliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında 12 tur baz alınır ama hava muhalefeti uygun olmazsa en az 2 tur uçulur. Toplamda en az ceza puanını kim almışsa, o birinci olur. Takımlarda ise en iyi 3 sporcunun derecesi baz alınır." şeklinde konuştu.