Yamaç Paraşütü Şampiyonası Kayseri'de Başladı

TÜRKİYE yamaç paraşütü hedef ligi 1'inci Etap uçuşları Ali Dağında başladı. 3'ü kadın 30 sporcunun katıldığı yarışmasının ilk gününde sporcular, hedefe yakın inişler gerçekleştirmeye çalıştı.



Ali Dağında sabah saatlerinden itibaren başlayan atlayışlarda sporcular gökyüzünden süzülerek parkur alanına hazırlanan hedef iniş noktası inmeye çalıştılar. İki gün sürecek 1'inci Etap uçuşlarında 30 sporcu birinci olmak için mücadele etti. 7 etap şeklinde yapılacak hedef liginden sporcular Serdivan, Alanya, Erzincan, Nilüfer, Kıbrıs ve İnönü olmak üzere Ekim ayına kadar uçuş gerçekleştirecek.



- Kayseri