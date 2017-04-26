Yamaç Paraşütü Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Gidiyor

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 9'uncusu, 5-15 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak.



Türk Hava Kurumu (THK), 6 kişiden oluşan Yamaç Paraşütü Milli Takımı'nı Avlonya kentindeki şampiyonaya gönderecek.



THK'dan yapılan açıklamaya göre organizasyonda milli takım Adil Gür, Kerem Dinçer, Mustafa Uri, İbrahim Dinçer, Özlem Bağ ve Bekir Atlıhan'dan oluşacak.



THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcuları, şampiyona öncesi yarın basın toplantısında bir araya gelecek.