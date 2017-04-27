Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı Dünya Şampiyonası yolcusu

THK Genel Başkanı Atılgan: "İnanıyorum ki arkadaşlarımız orada Türkiye'yi hakkıyla temsil edecekler ve dereceyle gelecekler"

"Bazı spor branşlarımızın aynı zamanda da meslek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Baba oğul Türkiye için birlikte ter dökecek



ANKARA - Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Havacı bir nesil yetiştirmenin asli unsurlarından biri hava sporlarıdır. Hava sporlarının bir kısmının meslek olması noktasında çalışmalar var. Biz, Meslek Edinme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak bazı spor branşlarımızın aynı zamanda meslek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun Türkiye'deki tek yetkilisi olan THK, 6 kişiden oluşan Yamaç Paraşüt Milli Takımını Arnavutluk'ta 5-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak dünya şampiyonasına gönderiyor. Arnavutluk Hava Sporları Federasyonu organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Şampiyonaya 26 ülkeden 203 yarışmacı katılacak. Yamaç Paraşüt Dünya Şampiyonası yılda 1 defa yapılırken, şampiyonanın hangi ülkede yapılacağının FAI Yamaç Paraşüt alt komisyonunda yapılan oylamayla 1 yıl öncesinden belirleniyor. Türkiye'yi şampiyonada Kerem Dinçer, Mustafa Uri, İbrahim Dinçer, Adil Gür, Özlem Bağ ve Bekir Atlıhan olmak üzere 5 erkek, 1 kadın paraşütçü temsil edecek.

Yapılacak olan şampiyona öncesi paraşütçülerle birlikte bir basın toplantısı gerçekleştiren THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, önemli faaliyetlerinden birisinin de sportif havacılık faaliyetleri olduğunu belirterek, "Son yıllarda kurumun bir takım mali problemleri nedeniyle sportif havacılık alanındaki faaliyetlerinde bir eksilme olmuştu. Özellikle planör, yamak paraşütü, paraşüt gibi alanları tekrar organize ettik ve 2016 yılından itibaren ciddi olarak bu faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Havacılık Oyunları Olimpiyatlarının ilkini Antalya'da 1997 yılında yaptık"

Atılgan, yamaç paraşütünün FAI tarafından yapıldığını hatırlatarak, "FAI'nin bütün ülkelerde milli otoriteleri vardır. Yani 100 küsür ülkede otorite olarak belirlediği kurumlar var. Milletin kurumu olan THK, 1929'dan beri FAI'nin Türkiye'deki otoritesidir. Yani Türkiye'deki her türlü sertifikanın onaylanmasının mercii olan FAI'nin Türkiye'deki muhatap kabul ettiği tek kurum THK'dır. Bu kapsamda bir takım yarışmalar düzenlemekte. Hatta zaman zaman Havacılık Oyunları Olimpiyatları düzenlenmektedir. Bunun ilkini biz Antalya'da 1997 yılında yaptık. İkinci geçen sene Dubai'de yapılabildi. Yani THK benzerleri içinde FAI içinde örneği, eşi benzeri olmayan bir kurum. FAI'nin tamamını toplasanız THK kadar ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Bazı spor branşlarımızın aynı zamanda da meslek olaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

1 bayan 5 erkek olmak üzere 6 sporcunun Arnavutluk'ta yapılacak olan Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasına katılmaya hak kazandığını söyleyen Atılgan, "26 ülke bu yarışmaya katılıyor. İnanıyorum ki arkadaşlarımız orada Türkiye'yi hakkıyla temsil edecekler ve dereceyle gelecekler. Önümüzdeki yıllarda hava sporları alanında daha da faaliyetlerimizi arttırmak için bu alandaki faaliyetlerimizi imkanlarımız ölçüsünde arttırarak devam ettireceğiz. Havacı bir nesil yetiştirmenin asli unsurlarından biri hava sporlarıdır. Hava sporlarının bir kısmının meslek olması noktasında çalışmalar vardır. Biz, Meslek Edinme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak bazı spor branşlarımızın aynı zamanda da meslek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

THK tüzüğünde, THK'nın aynı zamanda Hava Sporları Federasyonu olduğunu belirten Atılgan, THK'nın Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzüğün bağlayıcı hükmü doğrultusunda FAI'nin Türkiye'de temsilcisi olduğunu ve FAI'e her yıl sporcu sayısına bağlı olarak üye ülkelerince ciddi paraların ödendiğini ifade etti.

Baba oğul Türkiye için ter dökecek

Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Yamaç Paraşüt Dünya Şampiyonası katılacak olan sporculardan İbrahim Dinçer, oğlu Kerem Dinçer ile Türkiye'nin başarısı için birlikte ter dökecek.

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