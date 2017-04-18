Yalvaç'ta Turizm Haftası Etkinliği

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, (DHA ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde Turizm Haftası etkinliklerinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, 'Antik dönemden günümüze kadınlar' konulu konferans verdi.



Yalvaç'ta Müze Müdürlüğü, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programa, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Başsavcı Adem Babacan, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Müze Müdür vekili Fatma Savsar konuştu, ardından şiirler okundu ve Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı konferans verdi. 'Antik dönemden günümüze kadınlar' konusunda konuşan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bugünkü uygarlıkların oluşmasında mitosların çok büyük önemi varır. Bunlar bir varmış, bir yokmuş gibi anlaşılması gereken şeyler değil, önde bir hikayesi olan ama arkada verilmesi gereken bir mesaj olan bambaşka şeylerdir" dedi.



'HASTALIKLAR ETRAFA SAÇILDI'



Antik dönemde evrenin ve insanın yaratılışıyla ilgili hikayelerden bahseden Özhanlı, "Deniliyor ki 'Tanrı insanlığı cezalandırmak için kadını yarattı. Kadını yaratırken Athena'nın zekasını, Afrodit'in güzelliğini, Herpes'in kurnazlığını verdi ve kendi ruhundan üfledi. Kadın erkekten daha donanımlı yaratıldı ve dünyaya gönderildi. Eline bir kutu verildi ve 'Bu Pandora'nın kutusudur sakın açma.' Ancak insanın yaratılışındaki o merak duygusu ağır basınca kadın dayanamayıp bu kutuyu açtı. Açar açmaz içerisindeki tüm kötülükler, hastalıklar etrafa saçıldı. Kapattığında kutuda sadece umut kalmıştı. Umudun içeride kalması çok manidardır. İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca o umudun peşinde koşar" diye konuştu.



Mitolojiye göre geçmişte yaşanan doğu ve batı savaşlarının kız kaçırma olaylarından çıktığını aktaran Özhanlı, tarihte bilinen bu savaşlardan birinin de Truvalıların savaşı olan Troya olduğunu kaydetti.



'KOÇ BÜYÜYOR ÖKÜZ OLUYOR'



Sağlıklı bir toplumun oluşmasında kadınlara büyük görev düştüğünü belirten Özhanlı, şöyle dedi:



"Anneler çocuklarını 'aslan oğlum, koçum' diye seviyor, koç büyüyor öküz oluyor. Bu çocuk annesini severken başka bir kadına eziyet ediyor. Mersin'de öldürülen Özgecan'dan bugüne kadar tam 700 kadın öldürülmüş. Hem öyle böyle öldürme değil. 20 yerinden bıçaklanmış, başı kesilmiş, kafası taşla ezilmiş. Biz iyi bir eğitimle kadını eğitemezsek o kadının yetiştirdiği çocuk da şiddet yanlısı olacak."



Konferansın ardından Kaymakam Aytekin Yılmaz, Mehmet Özhanlı'ya çiçek verdi. Kutlamalar kentleri simgeleyen stantların gezilmesi ve ikramla son buldu.