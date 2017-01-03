Yalvaç'ta seralar kardan çöktü



ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde 2 gün aralıklarla yağan kar seralara zarar verdi. Demir ve naylondan yapılma seralar üzerinde biriken kar yığınlarının ağırlığına dayanamayıp çöktü.



Yalvaç'ta geçen çarşamba başlayan ve kar yağışı 2 gün aralıklarla etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar, ilçedeki sera alanlarına zarar verdi. Birçok demir ve naylondan yapılan birçok sera, üzerindeki kar yığınlarının ağırlığı nedeniyle çöktü. Yaklaşık 1400 dekar seranın bulunduğu ilçede çok sayıda seranın bu şekilde çöktüğü belirtildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.



Sera üreticisi Nuri Kendirli, toplam 900 dekar sera alanının zarar gördüğünü öne sürdü. Kurusarı Köyü sınırlarında 50 dekar serası bulunduğunu aktaran Kendirli, "Buraya 2 milyon 500 bin TL harcama yaptım. Şu anda hepsi yerle bir oldu" dedi.



Üretici Ferhat Bozkurt, "35 yıldır İstanbul'da ticaretle uğraşan biriyim. Memleketime yatırım yapayım diye geldim, sera kurdum. 2 yıl gayet güzel geçti ama bu karla tüm her şey mahvoldu. Devlet bize yardım etmezse yandık, resmen silindik, yok olduk. Zarar sadece seraların yıkılması ile de sınırlı kalmadı. Seralarda dekar başına 10 ton mal üretimi vardı şimdi bu malı da üretmeyeceğiz. Bu da hem bizim hem ülke ekonomisinin zarar hanesine yazılacak. Antalya'da üretim bitince burası başlıyordu. Yayla şartlarında üretim yapıldığı için Antalya'dan daha leziz ürünler yetiştiriyorduk" diye konuştu.



Üretici Hasan Gündoğaçlı, birinci sınıf galvanizden 10 dekarlık sera kurduklarını ve 500 bin TL harcama yaptıklarını anlatırken, zararın devlet tarafından karşılanmasını beklediklerini kaydetti.



'ÖNLEM ALDIK AMA YETERLİ GELMEDİ'



Üretici Havva Bilici, uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra memlekete dönüş yaptıklarını belirtirken, "Devlet 'büyükşehirlerden köylere inin bir karış kuru toprak bırakmayın, ekin biçin üretin' dediği için hem oğlumuza bir iş olsun hem hobi olsun diye 3 dekar sera yaptık. Bu kadar karın yağacağını bilemezdik. Önlem aldık ama yeterli gelmedi. Bankalara borçluyuz, yardım bekliyoruz" dedi.



Üretici Ali Soysal da sera üreticilerinin zor durumda olduğuna işaret ederek, yetkililerin konuyla ilgilenmesini ve zararın karşılanmasını istediklerini anlattı