Yalvaç'ta Nisan Ayında Kar Sürprizi

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası ilçe merkezi beyaza büründü.



Yalvaç'ta sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Lapa yağan kar ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. Özellikle meyve ağaçlarının çiçeklerinin karla kaplanması ortaya güzel görüntüler çıkardı.



Yaklaşık 1 saat aralıksız yağan ve ardından etkisini kaybeden yağış sonrası ilçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. - Isparta