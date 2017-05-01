Yalovaspor Tesislerinin Sporcu Yatakhanesinde Yangın

Yalovaspor tesislerinin sporcu yatakhanesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen kaleci Kadir Aktürk ise hastanede tedavi altına alındı.



Yalovaspor'un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kulüp tesisindeki yatakhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yatakhaneyi saran yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında kulüpte bulunan kaleci Kadir Aktürk ise dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kalecinin sağlık durumu ile ilgili olarak Yalovaspor Kulübü Başkanı Hakan Suiçmez açıklama yaparak, "Kalecimizin sağlık durumu iyi. Sadece dumandan etkilendiği için güvenlik amaçlı hastaneye götürüldü. Sağlık durumunda bir sıkıntı yok" dedi.



Kısa süre içerisinde söndürülen yangında kulübün yatakhane bölümünde maddi hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. - YALOVA