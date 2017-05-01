Yalovaspor Tesislerinde Yangın

Yalovaspor Kulübünde futbolcuların kaldığı bölümde çıkan yangında kaleci dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, kulübün Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesislerinin ikinci katında kaleci Kadir Aktürk'ün kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Odanın sıcaklığından uyanan ve dumandan etkilenen Aktürk, yangın büyümeden kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.



Yangını gören çevredekiler Yalova Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürdü.



112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan kaleci Aktürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.