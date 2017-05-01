Yalovaspor tesislerinde korkutan yangın



Süheyla GÖZDERELİLER YALOVA, (DHA)



Yalovaspor Tesisleri'nin futbolcu yatakhanesi bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yalova İtfaiyesi'nin müdahalesi sonrası söndürülen yangından etkilenen kaleci Kadir Aktürk, Yalova Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alındı.



Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yalavospor'un, Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesisleri içerisinde futbolcuların kaldığı binanın ikinci katındaki yatakhane kısmında dün gece saat 23.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kaleci Kadir Aktürk'ün kaldığı odada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Odadaki sıcaklıktan dolayı uyandığı öğrenilen Aktürk, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına Yalova İtfaiyesi ekipleri müdahale ettiği yangın 1.5 saatlik çaba ile söndürüldü.



Dumandan etkilenen kaleci Kadir Aktürk, ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nde bir süre müşahede altına tutulduktan sonra taburcu edildi. Yangının ardından görüntülenen tesislerde ise bazı sporcu odaları kullanılamaz hale geldi. Soruşturma sürdürülüyor.