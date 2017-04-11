Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta oynanan 26. Hafta maçlarının ardından Yalovaspor küme düştü. 1963 yılında kurulan kulüp gelecek sezon Yalova Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.



Yalovaspor, Bölgesel Amatör Lig'in son haftasında Bursa'da oynadığı maçta Nilüfer Erdemlispor'a 5-2 mağlup oldu. 26 haftalık maratonu 21 puanla 12. sırada noktalayan Yalovaspor, Gürsu Belediyespor'un ardından 10. Grup'ta küme düşen ikinci takım unvanını aldı.



Son maçında ise yeşil kırmızılılar, Nilüfer Erdemlispor'a Efe Civelek, Murat Mercan, Kemalata Döner, Berk Kulalı ve Ömer Furkan Kesikmaş'ın gollerine penaltıdan Furkan Özdemir ve Çadlı oyuncusu Yaya Seiro ile karşılık verince 5-2 mağlup oldu.



2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgiyle 21 puan toplayarak 12. sırada kaldı ve Yalova Süper Amatör Küme'ye düştü. - YALOVA