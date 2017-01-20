Yalovalı Okçu Milli Takımda

Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nün okçusu Furkan Oruç, Samsun'da yapılan 2017 Salon Milli Takım Seçme Yarışması sonrasında Büyükler Milli takımı'na girdi. Genç sporcunun antrenörü Efrahim Canfes, Furkan'ın elde ettiği başarıdan ötürü gurur duyduğunu ve Yalovalı okçuların başarılarını sürdüreceğini söyledi.



Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Efrahim Canfes, "Furkan Oruç'un milli takıma girmesi hepimizi gururlandırmış. Alttan yetişen çok yetenekli minik sporcularımız var. Furkan Oruç'un milli takıma girmesi bütün sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Milli takıma başka sporcularda kazandırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Metin Kaplan'a, Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Gencer İlhan'a ve kulüp yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. - YALOVA