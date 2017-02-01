Yalovalı Çiftçilere Sağlık Taraması Hizmeti

Yalova Ziraat Odası tarafından başlatılan Milletin Efendisine Hizmet Etmek Boynumuzun Borcudur Projesi kapsamında köylerde çiftçi ve ailelerine yönelik sağlık taraması hizmeti başlattı.



Yalova Ziraat Odası ve özel bir sağlık kuruluşunun ortak yürüttüğü proje kapsamında, bir ambulans ve sağlık ekibi, köylerde genel sağlık taraması yapıyor.



Oda Başkanı Şaban Beşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk defa Yalova'da uygulandığını söyledi.



Sağlık taramasında çiftçilerin şeker ve tansiyon başta olmak üzere EKG çekimlerinin yapıldığını belirten Beşli, "Projeyle 5 bin çiftçi ve ailesinin sağlık taraması yapılacak. Atatürk'ün dediği gibi 'köylü milletin efendisidir.' Bizim bu millete hizmet etmemiz, ziraat odası olarak boynumuzun borcudur." dedi.