Yalova - Veteriner Başkan, Yakıta Bulanan Kuşlara Müdahale Etti

Veteriner Başkan, yakıta bulanan kuşlara müdahale etti



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızan yakıt, rüzgarın etkisiyle Yalova'da Hersek kıyılarına kadar ulaştı. Denizde bulunan kuşlar petrole bulanırken, birçok kuş telef oldu. Yalova Belediyesi'nde görev yapan veterinerleri ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Şubesi ekiplerince canlı toplanan kuşların, yapılan müdahaleyle yaşama tutunmaları sağlanıyor. Müdahalelere veteriner olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katılıyor.



Bölgenin en kapsamlı rehabilitasyon merkezlerinden birine sahip olan Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, petrol sızıntısına maruz kalan kuşlara müdahale etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şubesi ekiplerince Hersek kıyılarından toplanan kuşlar, Yalova Belediyesi veteriner hekimlerine emanet edildi. Kuşlara tek tek müdahale eden ekipler, üzerlerindeki petrol kalıntılarını temizleyerek tıbbi müdahalede bulundu. Kuşların yaşama tutunması için veteriner hekim olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da çalışmalara katıldı.



"Dilovası'nda yaşanan sızıntı nedeniyle oluşan kirlilik çok şükür lagünü aşmamış" diyen Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, "Hersek Gölü içerisinde birçok kuş çeşidi yer alıyor. Sızıntı eğer lagünü aşmış olsaydı buradaki kuşların tamamı sızıntıdan etkilenecekti. Birçok kuşun telef olması yürekleri dağlarken Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirilen kuşlara anında müdahale ederek yaşama tutunmalarını sağladık. Sağ olarak kurtarılan ve müdürlüğümüze getirilen kuşların temizlik çalışmalarını yapmayı sürdüreceğiz" dedi.



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-Başkan Salman'ın kuşlara müdahalesi



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