Yalova Valisi Yılmaz, Çınarcık'ta

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Çınarcık ilçesini ziyaret etti.





Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt tarafından karşılanan Yılmaz, Çınarcık Kaymakamlığında ilçe protokolü ve muhtarlarla bir araya geldi.



Yılmaz, daha sonra Çınarcık Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Kurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yılmaz, ilçe merkezindeki programının ardından Kocadere köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.



Vali Yılmaz'a Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Enis Kurt eşlik etti.