Yalova Üniversitesi Öğrencilerinden Suriyelilere Yardım

Yalova Üniversitesinde öğrenim gören Uluslararası Öğrenci Kulübü üyeleri, "Suriye'de İnsanlık Ölmesin" Kampanyası düzenledi.



Hafta başında "1 ekmek 1 lira" sloganıyla başlattıkları ve bugün sona eren kampanyada toplanan yardımlar, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'deki sığınmacılara ulaştırılacak.



Kulüp adına açıklama yapan Uluslararası İlişkiler 4. Sınıf öğrencisi Feyzullah Nazari, harçlıklarından artırdıkları yardımları Halep'ten tahliye edilen sığınmacılara gönderdiklerini belirtti.



Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere tahliye edilen Haleplilerin kış mevsiminin şiddetini artırmasıyla zor durumda olduklarına dikkati çeken Nazari, şunları kaydetti:



"Halep'te yaşanan son insanlık dramına kayıtsız kalamazdık. Üniversitede kulüpteki arkadaşlarımızla, bir kampanya başlattık. Öğrenci arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşi söndürmek için ağzında su damlasıyla giden karınca misali, harçlıklarından artırarak mazlum ve mağdurlara destek oldular. İdlip'te birçok aile, yaşam mücadelesi veriyor. En temel gereksinimleri olan beslenme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu nedenle, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye öğrenciler olarak Suriye'de insanlık ölmesin diye harekete geçtik. Arkadaşlarımızı da harekete geçirdik. İnşallah yardımlar, en kısa zamanda yerine ulaşacak."