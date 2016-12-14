Yalova Seyahat İflas mı Ediyor?

Yalova Seyahat 10 gün içerisinde yaklaşık 1 milyon lira borcu ödemezse iflas edecek. S.S. Lüks Yalova Otobüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Kayyum Heyeti, yaptığı toplantıda 10 gün içinde yaklaşık 1 milyon lira borcun ödenmemesi halinde kooperatifin iflasa gideceğini açıkladı. Kayyum Heyeti tarafından, "Mali Bilgilendirme ve Gelecek Planlama" adlı toplantının ikincisi Uygulama Oteli'nde düzenledi. Kayyum Heyeti Başkanı Kenan Engin, başka bir toplantı yapılmayacağını söyleyerek, "Kanunun bizi yetkilendirmesinin sebebi, kooperatifin borçlarının ödenmesi ve kuruluşundan bu yana olan yanlışların nereden kaynaklandığıdır.

"DAVA DEVAM EDİYOR"

Şu anda birkaç dava bununla ilgili devam ediyor. Yenileri de ekleniyor. Herkes bununla ilgili hesabını verecek.

"KAYYUM ATANDI"

248 kişi gerçek üye olmadığı için kayyum atandı.

"1 MİLYONUN BİR AN ÖNCE ÖDENMESİ GEREKİYOR"

Toplam borç 4 milyon 18 bin lira. Bunun yaklaşık 1 milyonunun bir an önce ödenmesi gerekiyor. Hacizler geldi ve otobüslerin belgeleri elden gidebilir. 10 gün içinde kooperatif üyelerinden geri dönüş yapılarak paranın verilmesi gerekiyor aksi takdirde iflasa gidilebilir" dedi. Engin, öncelikle 80 üyenin 12'şer bin lira toplamda da üyelerin 50'şer bin lira vermesi halinde borcun kapanabileceğini belirtti.

S.S. Lüks Yalova Otobüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Kayyum Heyeti Müdürü Yavuz Selim Akçakale de 111 üyenin istifa, 142 üyenin ise ihraç edildiğini açıkladı. Üyeler kendi aralarında karar vererek kayyum heyetine bildirecekler.