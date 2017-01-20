Yalova Pirinç Torbalarının Içine Gizlenen Zehirleri Yalova Polisi Buldu

Pirinç torbalarının içine gizlenen zehirleri Yalova polisi buldu



Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda başarılı bir operasyona daha imza attı.



Yalova Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yurtdışından ülkemize sokularak Yalova üzerinden diğer illere de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde;



10.12.2016 günü şehirlerarası karayolu üzerinde yapılan uygulamada pirinç torbalarına içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 8 kilo 580 gram Eroin maddesi ile Y. Y. (19) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Devamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde ayrıca 19.01.2017 günü yapılan operasyonda şehirlerarası otobüsün bagaj bölümde iki adet valiz astarı içerisine gizlenmiş vaziyette naylon şeffaf poşetler içerisinde toplam 4 kilo 440 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.S.(25) ve F. K. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.