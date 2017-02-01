Yalova'nın Nüfusu 8 Bin 656 Kişi Arttı

Yalova'nın nüfusu, 2016 yılında 8 bin 656 kişi artarak 241 bin 665 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2016 yılı sonunda Yalova'nın nüfusunun 241 bin 665'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, Aralık 2016 tarihi itibarıyla nüfusun 2015 yılına göre 8 bin 656 kişi artarak 241 bin 665'e yükseldiği ifade edildi.



Yalova'ya bağlı ilçelerin nüfusunun şu şekilde olduğu kaydedildi:



"Altınova 19 bin 358, Armutlu 2 bin 496, Çınarcık 14 bin 209, Çiftlikköy 6 bin 841, Termal 3 bin 050"