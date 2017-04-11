Yalova Muharrem Ince: Partimizin Afişlerini Böyle Kestiler

Muharrem İnce: Partimizin afişlerini böyle kestiler



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum nedeniyle partilerinin yaptığı afişleme çalışmalarının kesildiğini belirtip, bu görüntüleri gazeteciler ile paylaştı.



Yalova'da 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum çalışmaları devam ederken Yalova'nın CHP Milletvekili Muharrem İnce, partisinin afilşerinin kesildiğini belirtip, "gençlere talimat verdim. Kimsenin canını yakmayın dedim. Sadece, 'afiş yerine keseni oraya asın' dedim? demişti. Muharrem İnce partisinin afişlerinin kesilme görüntüsünü gazeteciler ile paylaştı. DHA'ya telefon ile açıklama yapan İnce, "Ben o açıklamamda asmak derken 'idam' demeyi kastetmediğimi bal gibi biliyorlar. İdamı siyaset meydanında tartışan kendileri. Bunlar çocuklara, gençlere talimatı verip afişlerimizi indirdiler. Sonra da utanmadan konuşuyorlar. İşte görüntüler. Bakalım şimdi gençlerine ne yapacaklar? dedi. Muharrem İnce yapılacak referandum da sandıktan hayır çıkacağınıda sözlerine ekledi.