Yalova Muharrem Ince Oy Kullandı

Anayasa değişikliği referandum unda CHP Milletvekili Muharrem İnce, oyunu Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'na kullandı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oğlu Salih Arda İnce ile eşi Ülkü İnce ile birlikte okula geldi. 1106 numaralı sandıkta oy kullanan İnce, oy zarfını 'Hayırlı olsun' diyerek sandığa bıraktı.



Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel oyunu kızı İlknur Demirel ile birlikte Bahçelievler İlkokulu'nda açılan 1052 numaralı sandıkta kullandı.



16.04YLVVEKILLEROYKULLANDI-GÖRÜNTÜ BİLGİSİ



-AK Parti milletvekilinin oy kullanması



-CHP milletvekilinin oy kullanması



-Genel seçim görüntüleri



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(Tür: Yurt)