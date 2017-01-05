Yalova Müftülüğünde Görev Değişimi

Yalova Müftülüğüne atanan Turgut Açari görevi Kahraman Yaman'dan devraldı.



Bahçelievler Camisi toplantı salonunda düzenlenen devir teslim törenine müftü yardımcıları, müftülük görevlileri, imam ve hatipler katıldı.



25 Kasım 2015'ten beri müftülük görevini vekaleten yürüten Yaman, devir teslim sırasında yaptığı konuşmada halefi Açari'ye yeni görevinde başarılar diledi.



Yaman ve müftü yardımcılarına teşekkür eden Açari de bu görevi en iyi şekilde yerine getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Allah utandırmasın. Mevlam hepimizin yardımcısı olsun. Allah, huzur içinde bir aile anlayışı içerisinde görev yapmayı hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmayı nasip eylesin. Sizlerle daha fazla buluşacağız. Sizleri dinleyeceğiz.



Halkla daha fazla görüşeceğiz. Halka yönelik bir gün belirleyip onlarla bir araya geleceğiz. Bu görevi ifada başta sayın valimiz olmak üzere daire müdürleri ile görüşeceğiz. En yakın çalışma arkadaşlarımız ve tüm güzel fikir üreten arkadaşlarımızı dinleyerek aciliyet teşkil eden din hizmeti alanları nelerdir bunları belirleyeceğiz ve bir plana bağlayacağız."