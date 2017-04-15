Yalova - Ince: Ankara'daki Dedikodu, 'Evet Çıkarsa 300 Bin Memuru Tasfiye Edecekler'

Ince: Ankara'daki dedikodu, 'evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler'



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara kulislerinde referandum da 'evet' çıkması durumunda 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu iddia etti.



Seçim bölgesi Yalova'da referandum çalışmalarını sürdüren CHP Milletvekili Muharrem İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte, vatandaşlara seslendi. Pazar günü yapılacak referandum da yönetim şeklinin oylanacağını ifade eden İnce, "Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini, değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz. ya Mozambik'le, Sundan'la, Etopya'yla, Uganda'yla aynı ligde olacağız, ya da çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmak için mücadele edeceğiz" dedi.



Referandumda 'evet' çıkması durumunda ülkenin 200 yıl geriye gideceğini söyleyen İnce, "Bu topraklarda ilk kez 1876'da padişah yetkilerinin bir kısmını Meclise devretti. O günden bugüne bir mücadele içerisindeyiz. Zaman zaman darbeler oldu. Tek partili dönemler oldu. Meclis hükümetleri oldu. Nispi temsil, barajlı sistem uygulandı. Şimdi eğer bu Pazar günü evet derseniz, emin olun ki bu 140 yılı bir kalemde silip atacağız, tam 200 yıl geri gideceğiz. Aklından evet demeyi geçiren herkese sesleniyorum. Emin olun ki günde 6 miting yaptığım oldu. Bin 500 kilometre yol gittiğim günler oldu. İnsanüstü bir gayretle, hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan, sadece aziz milletime doğruları anlatmak için gezdim. Bu meydanlara gelip anayasayı anlatmıyorlar. Bu meydanlarda birinci madde şu, ikinci madde şu, üçüncü madde şu, şundan dolayı 'evet' verin demiyorlar. Meydana geliyor, 'Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı tankın üstüne niye çıkmadın' Sen daha beygirin üzerine çıkamadın, ne tankından bahsediyorsun. Onu soracağına, Binali Yıldırım'a sorsana. 15 Temmuz akşamı bakalım hangi tünelde saklanıyormuş. Onu niye sormadın" diye konuştu.



'TARİHİMİZDE DELİ İBRAHİMLER DE VAR'



Ankara kulislerinde 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu ileri süren İnce, devlet memurlarına seslendi. İnce, "Devlet memurlarına, öğretmenlere, polislere, maliyedekilere, hemşirelere, hepsine sesleniyorum; Siz aklınızı gerçekten peynir ekmekle mi yediniz yahu. ya buna 'evet' denir mi Size Ankara'da büyük dedikoduyu anlatayım. Şu anda Ankara kulislerindeki dedikodu, evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler, açığa alacaklar. Böyle bir memuriyet hakkınızı, bu güvenceyi nasıl gelir de bir kişiye verirsiniz. ya bu nedir biliyor musunuz, bu bıçağı yalamak gibi bir şeydir. Olamaz böyle bir şey, doğru değil. Bunu yapmamalısınız. Benim derdim Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan fani. Bugün var, yarın yok. Yarın başkasının eline geçer bu yetki. Ne yapacaksın o zaman Senin tarihinde hep Kanuni, hep Fatih yok. Senin, benim tarihinde Deli İbrahimler de var. ya onların eline geçerse" dedi.