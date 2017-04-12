Yalova İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 2017 yılının ilk 3 ayında kentteki yatırımlar için 29 milyon 74 bin lira harcandığını açıkladı.



Yalova İl Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılının ilk toplantısı, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Vali Yılmaz başkanlığında yapıldı.



Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 21 yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 sektörde, 13 biten, 125 devam eden, 31 başlanmamış ve 19 ihale aşamasında olmak üzere 188 proje olduğunu belirtti.



Bu yatırımların proje bedelinin 1 milyar 502 milyon lira olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:



"Tüm projelerin 2017 yılı ödeneği 388 milyon 468 bin lira olup 2017 yılı 1. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 29 milyon 74 bin liradır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 8'dir. 2017 yılına kadar ayrılan ödenekler tarım sektörü için 9 milyon 677, ulaştırma sektörü için 224 milyon 302, enerji sektörü için 4 milyon 282, eğitim ve spor sektörü için 73 milyon 360, sağlık sektörü için 409 ve diğer sektörler için 76 milyon 578 bin lira ödenek ayrılmıştır. 2017 yılının ilk 3 ayında kentteki yatırımlar için ise 29 milyon 74 bin lira harcanmıştır."