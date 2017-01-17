Yalova Emniyetinden Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da polis tarafından yapılan operasyonda 667 gram esrar ele geçirildi.



Yalova'ya il dışından uyuşturucu getirilerek satılacağı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun B.G. (28) isimli şahıs tarafından satılacağını tespit etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, B.G'nin üzerinde ve ikametinde 667 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısın sorgusu devam ediyor. - YALOVA